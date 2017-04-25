ОАО ЕДКММ
В Волгограде закрыли сайты по продаже краснокнижных птиц Печать
25.04.2017 10:33

В Волгограде закрыли сайты по продаже краснокнижных птиц

На трех интернет-ресурсах волгоградцам предлагали купить беркутов, балобанов и сапсанов.

В рамках мониторинга сети Интернет прокуратура Красноармейского района выявила 3 сайта по продаже животных, занесенных в Красную книгу.

Так, на страницах предлагали купить беркута, балобана, сапсана, кречета и других редких птиц. Вход на сайты осуществлялся свободно и не требовал предварительной регистрации и пароля.

Отметим, что данные птицы внесены в Перечень особо ценных диких животных. Согласно законодательству, их добыча и оборот несет за собой уголовную ответственность.

В результате прокурор обратился в суд с заявлением о запрете сайтов. Суд требования прокурора удовлетворил и постановил Роскомнадзору заблокировать доступ на ресурсы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru