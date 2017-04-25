В Волгограде закрыли сайты по продаже краснокнижных птиц

В рамках мониторинга сети Интернет прокуратура Красноармейского района выявила 3 сайта по продаже животных, занесенных в Красную книгу.

Так, на страницах предлагали купить беркута, балобана, сапсана, кречета и других редких птиц. Вход на сайты осуществлялся свободно и не требовал предварительной регистрации и пароля.

Отметим, что данные птицы внесены в Перечень особо ценных диких животных. Согласно законодательству, их добыча и оборот несет за собой уголовную ответственность.

В результате прокурор обратился в суд с заявлением о запрете сайтов. Суд требования прокурора удовлетворил и постановил Роскомнадзору заблокировать доступ на ресурсы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress