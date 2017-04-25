Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч на честную жизнь

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, Алексей Лобарев предлагает выдавать только что освободившимся заключенным своего рода "пособие на честную жизнь" - сумму в 50 тысяч рублей. Причем, как отмечается, 50 тысяч – это лишь начальная сумма, она может быть и больше.

Цель новой меры - дать отсидевшим в тюрьмах возможность вернуться к нормальной жизни: получить профессию, пройти, если нужно, лечение, и так далее. Причем, эти средства не будут давать просто так. Заключенные должны их будут заработать сами, а уж рабочими местами они будут обеспечены.

Лобарев приводит цифры: от 50 до 80 процентов бывших заключенных почти сразу после освобождения возвращаются назад, не имея возможности иного способа заработать, как снова вернуться к преступному ремеслу.

Глава Ассоциации профсоюзов правоохранителей по факту предлагает создать принципиально новую экономическую модель в тюремной системе. Для этого, по его мнению, необходимо максимально задействовать заключенных во время пребывания в тюрьме (давать работу, обучать новым специальностям и т.п.) и после отсидки.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress