На городскую линию по работе нестационарных объектов поступило больше 250 обращений.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгограда, чаще всего жители города-героя жалуются на антисанитарию на территориях рядом с домами, на высокие цены на овощи и фрукты у перекупщиков, а также на незаконную продажу алкоголя и скопление пьянчуг во дворах и на детских площадках.



Сообщается также, что волгоградцы обращаются с просьбой освободить некоторые улицы от киосков и павильонов и создать благоустроенные пешеходные зоны.



Так, например, около 50 жителей Дзержинского и Краснооктябрьского районов города требовали убрать пивной павильон у входа в парк «Семейный» на 7 Ветрах и навести порядок по улице Библиотечной, 16.



- Каждое обращение, связанное с работой нестационарных объектов в индивидуальном порядке рассматривают специалисты, проводятся выездные проверки, по результатам которых принимаются меры, - заверили в мэрии. Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда Следующая >