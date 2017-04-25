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Волгоградцы просят навести порядок в работе киосков Печать
25.04.2017 10:54

убрать ларьки

На городскую линию по работе нестационарных объектов поступило больше 250 обращений.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгограда, чаще всего жители города-героя жалуются на антисанитарию на территориях рядом с домами, на высокие цены на овощи и фрукты у перекупщиков, а также на незаконную продажу алкоголя и скопление пьянчуг во дворах и на детских площадках.

Сообщается также, что волгоградцы обращаются с просьбой освободить некоторые улицы от киосков и павильонов и создать благоустроенные пешеходные зоны.

Так, например, около 50 жителей Дзержинского и Краснооктябрьского районов города требовали убрать пивной павильон у входа в парк «Семейный» на 7 Ветрах и навести порядок по улице Библиотечной, 16.

- Каждое обращение, связанное с работой нестационарных объектов в индивидуальном порядке рассматривают специалисты, проводятся выездные проверки, по результатам которых принимаются меры, - заверили в мэрии.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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