На выходных южные районы города останутся без воды

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессии водоснабжения», отключение произойдет в 00.00 часов 29 апреля. Появится вода в кранах около 15.00 30 апреля 2017 года.

Отключение воды не коснется только жилого массива на Тулака и рабочего поселка Горьковский.

В период отключения рабочие «Концессии» выполнят профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и почистят коллекторы и колодцы.

Кроме этого, освобожденные от воды резервуары чистой воды будут промыты и продезинфицированы.

Юлия Соболева

Фото: ООО «Концессии водоснабжения»