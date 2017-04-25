Указом Президента России 19 жителей региона отмечены государственными наградами

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, медали и благодарственные письма во вторник, 25 апреля, вручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Белом зале областной администрации на торжественной церемонии вручения государственных наград собрались те, чья работа была оценена на высоком уровне: медицинские работники, представители предприятий металлургической, энергетической, машиностроительной, текстильной и пищевой промышленности.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили работники акционерного общества "Волжский трубный завод" Сергей Четвериков, Сергей Берочкин, Александр Усков и Михаил Квитченко. Их коллега Александр Чуханцев удостоен почетного звания "Заслуженный металлург Российской Федерации".

Работники ОАО "Волгограднефтемаш" также получили заслуженные награды: Роман Кузнецов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Александру Хайрулину присвоено почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

"За заслуги перед Отечеством" II степени награждены работники ЗАО "Газпром химволокно" Анатолий Ваганов и Татьяна Огнева. Светлане Гонтар присвоено почетное звание "Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации".

Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу награждена директор ФГБУЗ "Волгоградский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства" Татьяна Ледовская.

Работникам открытого акционерного общества "Хлебокомбинат-Волжский" Александру Терехову и Людмиле Паршевой присвоено почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации".

Сотрудники ООО "СП "Донское" — Виктор Макарчук и Любовь Изотова - за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд стали заслуженными работникам сельского хозяйства Российской Федерации.

Благодарности Президента Российской Федерации были объявлены:

- слесарю-ремонтнику ЗАО "Газпром химволокно" Алексею Сусареву;

- заместителю главного инженера – начальнику службы производственного отделения "Левобережные электрические сети" филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" – "Волгоградэнерго" Семену Сметанникову, оказавшему большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова;

- директору по экономике и финансам ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" Людмиле Лихачевой.

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Проектно-изыскательский институт "Гипроводстрой" Юрий Ступенко был награжден знаком "Ветеран водного хозяйства".

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области