Указом Президента России 19 жителей региона отмечены государственными наградами

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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, медали и благодарственные письма во вторник, 25 апреля, вручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Белом зале областной администрации на торжественной церемонии вручения государственных наград собрались те, чья работа была оценена на высоком уровне: медицинские работники, представители предприятий металлургической, энергетической, машиностроительной, текстильной и пищевой промышленности.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили работники акционерного общества "Волжский трубный завод" Сергей Четвериков, Сергей Берочкин, Александр Усков и Михаил Квитченко. Их коллега Александр Чуханцев удостоен почетного звания "Заслуженный металлург Российской Федерации".
Работники ОАО "Волгограднефтемаш" также получили заслуженные награды: Роман Кузнецов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Александру Хайрулину присвоено почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".
"За заслуги перед Отечеством" II степени награждены работники ЗАО "Газпром химволокно" Анатолий Ваганов и Татьяна Огнева. Светлане Гонтар присвоено почетное звание "Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации".
Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу награждена директор ФГБУЗ "Волгоградский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства" Татьяна Ледовская.
Работникам открытого акционерного общества "Хлебокомбинат-Волжский" Александру Терехову и Людмиле Паршевой присвоено почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации".
Сотрудники ООО "СП "Донское" — Виктор Макарчук и Любовь Изотова - за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд стали заслуженными работникам сельского хозяйства Российской Федерации.
Благодарности Президента Российской Федерации были объявлены:
- слесарю-ремонтнику ЗАО "Газпром химволокно" Алексею Сусареву;
Генеральный директор закрытого акционерного общества "Проектно-изыскательский институт "Гипроводстрой" Юрий Ступенко был награжден знаком "Ветеран водного хозяйства".
Анна Павлова
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