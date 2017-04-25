Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, новая структура будет работать при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и поможет в решении проблем экологии региона. В штаб вошли школьники и студенты, представители детских и молодежных общественных учреждений и объединений, которые реализуют различные экологические проекты.

Свои усилия молодые волонтеры сосредоточат на экологическом просвещении, популяризации природоохранных акций, а также их организации и проведении.

Так, в детских садах региона уже реализуется проект «Эколята», где для малышей проводят экоуроки и мастер-классы. Также в ближайших планах штаба - проведение областного конкурса «Жизнь в стиле Эко», экологического фестиваля «Экоград34», участие во всероссийских акциях «Вода России», «Чистые игры», «Дни единых действий».

На первом заседании штаба, которое состоялось накануне, наградили победителей региональной акции «Экостайл», в ходе которой 63 учреждения собрали больше 30 тонн макулатуры.

Следует отметить, что в течение года в мероприятиях и проектах экологического штаба примут участие более 20 тысяч жителей области. Об этом сообщает региональный комитет молодежной политики.

Полина Макарова

Фото: Администрация области