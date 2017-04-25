ОАО ЕДКММ
Волгоградский театр кукол приглашает на празднование юбилея Печать
25.04.2017 12:09

Волгоградский театр кукол приглашает на празднование юбилея

Одному из старейших театров Волгоградской области исполняется 80 лет. В честь своего дня рождения театр покажет волгоградцам новый спектакль.

29 апреля в 11-00 и 13-00 в Театре кукол состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гарнет.

Режиссером спектакля стала заслуженная артистка России Вера Лозинская, а художником – лауреат государственной премии России им. Станиславского заслуженный художник России Нина Гапонова.

Отметим, что показ спектакля будет приурочен к 80-летию Волгоградского областного театра кукол.

Стоит сказать, что он за свою многолетнюю историю прошел путь от небольшого отделения при Сталинградском театре юных зрителей до полноценного театра с уникальным коллективом из признанных мастеров.

На данный момент в театре служат заслуженная артистка РФ Вера Лозинская, актриса, ассистент режиссёра Елизавета Механцева, заслуженные артистки РФ Валентина Ерёменко и Лидия Текучёва, заслуженная артистка РФ Татьяна Катулина, награжденная Почётной грамотой Президента РФ актриса Татьяна Иткис, лауреат конкурса «Провинциальная муза-2003 г.» в номинации «За верность профессии» Наталья Белоцерковская, победитель конкурса «Провинциальная муза-2014 г.» в номинации «Человек года» и обладатель диплома «Приз зрительских симпатий» заслуженный артист РФ Александр Вершинин и актёр Владимир Ташлыков.

Уже больше 15 лет руководит театром Александра Николаенко, которая за свой самоотверженный труд в 2014 году была награждена Почётной грамотой Президента РФ.

Юлия Соболева
Фото: Комитет культуры Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru