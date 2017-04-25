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|Волгоградский театр кукол приглашает на празднование юбилея
|25.04.2017 12:09
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29 апреля в 11-00 и 13-00 в Театре кукол состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гарнет.
Режиссером спектакля стала заслуженная артистка России Вера Лозинская, а художником – лауреат государственной премии России им. Станиславского заслуженный художник России Нина Гапонова.
Отметим, что показ спектакля будет приурочен к 80-летию Волгоградского областного театра кукол.
Стоит сказать, что он за свою многолетнюю историю прошел путь от небольшого отделения при Сталинградском театре юных зрителей до полноценного театра с уникальным коллективом из признанных мастеров.
На данный момент в театре служат заслуженная артистка РФ Вера Лозинская, актриса, ассистент режиссёра Елизавета Механцева, заслуженные артистки РФ Валентина Ерёменко и Лидия Текучёва, заслуженная артистка РФ Татьяна Катулина, награжденная Почётной грамотой Президента РФ актриса Татьяна Иткис, лауреат конкурса «Провинциальная муза-2003 г.» в номинации «За верность профессии» Наталья Белоцерковская, победитель конкурса «Провинциальная муза-2014 г.» в номинации «Человек года» и обладатель диплома «Приз зрительских симпатий» заслуженный артист РФ Александр Вершинин и актёр Владимир Ташлыков.
Уже больше 15 лет руководит театром Александра Николаенко, которая за свой самоотверженный труд в 2014 году была награждена Почётной грамотой Президента РФ.
Юлия Соболева
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