ОАО ЕДКММ
В Волгограде резко возросло число клещевых укусов Печать
25.04.2017 12:47

В Волгограде резко возросло число клещевых укусов

Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

По состоянию на 20 апреля на территории Волгоградской области за медицинской помощью по факту укуса клеща обратилось уже 103 человека, из них 36 человек – дети до 14 лет.

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Урюпинском районе, Волгограде и Михайловке.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля пострадавших от укуса паразита было только 59 человек.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой от клещевого укуса не зарегистрированы.

Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru