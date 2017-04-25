В Волгограде резко возросло число клещевых укусов

По состоянию на 20 апреля на территории Волгоградской области за медицинской помощью по факту укуса клеща обратилось уже 103 человека, из них 36 человек – дети до 14 лет.

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Урюпинском районе, Волгограде и Михайловке.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля пострадавших от укуса паразита было только 59 человек.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой от клещевого укуса не зарегистрированы.

Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress