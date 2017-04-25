На 9 мая для волгоградцев выступит Александр Маршал

Концертное выступление артиста, приуроченное к празднованию Дня Победы, обойдется в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня на официальном портале госзакупок появилась информация о заказе услуг по организации выступления певца Александра Маршала. Как сообщается в документации к закупке, концертная программа пройдет 8 и 9 мая на нижней террасе Набережной им. 62-й армии. Всего выступление певца будет длиться 1 час 20 минут. Известно, что данное мероприятие оплатит муниципальное учреждение «Волгоградконцерт». Общая стоимость услуг составит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >