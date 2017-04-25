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На 9 мая для волгоградцев выступит Александр Маршал Печать
25.04.2017 14:10

На 9 мая для волгоградцев выступит Александр Маршал

Концертное выступление артиста, приуроченное к празднованию Дня Победы, обойдется в 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Сегодня на официальном портале госзакупок появилась информация о заказе услуг по организации выступления певца Александра Маршала.

Как сообщается в документации к закупке, концертная программа пройдет 8 и 9 мая на нижней террасе Набережной им. 62-й армии. Всего выступление певца будет длиться 1 час 20 минут.

Известно, что данное мероприятие оплатит муниципальное учреждение «Волгоградконцерт». Общая стоимость услуг составит 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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