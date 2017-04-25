Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы марафона, в программе – забеги на 42 км, 21 км, 10 км, экиден на 42 км, также детский и массовый забеги на 1 000 метров.



Сообщается, что на старт выйдет больше тысячи бегунов со всей страны. Кроме того, присоединиться к марафону смогут все желающие.



В это же время в городе-герое пройдет чемпионат России по марафонскому бегу. Старт будет совместным.



Добавим, что в рамках спортивного праздника 6 мая с 12 до 20 часов на Центральной набережной состоится концерт, выставка военной техники, кинопросмотр на открытом воздухе, а также вечер военной песни.



Полина Макарова

Фото: globallookpress