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Киев перед "Евровидением" освободят от бомжей Печать
25.04.2017 15:08

Киев перед

Власти задумались о приличном виде украинской столицы по мере приближения международного конкурса "Евровидение".

Как стало известно "СоцИнформБюро", украинские спецслужбы готовятся освободить Киев от 20 тысяч местных бомжей, которые портят вид столицы.

Бездомных планируют вывезти как можно дальше от города, дабы не шокировать европейцев, которые прибудут в Киев на "Евровидение-2017".

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая текущего года. В этом году Россия не будет участвовать в песенном конкурсе и не станет его транслировать на своих федеральных каналах. Это решение поддержало 75% россиян.

Анна Павлова

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