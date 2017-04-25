Как стало известно "СоцИнформБюро", украинские спецслужбы готовятся освободить Киев от 20 тысяч местных бомжей, которые портят вид столицы.

Бездомных планируют вывезти как можно дальше от города, дабы не шокировать европейцев, которые прибудут в Киев на "Евровидение-2017".

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая текущего года. В этом году Россия не будет участвовать в песенном конкурсе и не станет его транслировать на своих федеральных каналах. Это решение поддержало 75% россиян.

Анна Павлова