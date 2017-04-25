

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВРО ВО «Молодая Гвардия Единой России», с 24 апреля по 8 мая в Волгограде проходит благотворительная акция помощи незащищенным слоям населения.



«Молодая Гвардия» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» начала выдавать нуждающимся гуманитарную помощь.



Многодетные семьи, малоимущие, пенсионеры на обслуживании соцзащиты, одинокие матери, участники боевых действий и инвалиды войны могут получить питание для детей и взрослых, а также одежду.



Пункт выдачи располагается по адресу: Волгоград, улица Ленина, д. 25. Гуманитарную помощь можно получить каждый день, кроме выходных, с 12 до 19 часов. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий статус социально-незащищенной категории населения.



Полина Макарова

Фото: Молодая Гвардия Единой России