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В Волгограде начали выдавать гуманитарную помощь Печать
25.04.2017 15:12

гуманитарная помощь

Матери-одиночки, пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, а также участники боевых действий и ветераны войны получат гуманитарную помощь в Волгограде.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВРО ВО «Молодая Гвардия Единой России», с 24 апреля по 8 мая в Волгограде проходит благотворительная акция помощи незащищенным слоям населения.


«Молодая Гвардия» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» начала выдавать нуждающимся гуманитарную помощь.


Многодетные семьи, малоимущие, пенсионеры на обслуживании соцзащиты, одинокие матери, участники боевых действий и инвалиды войны могут получить питание для детей и взрослых, а также одежду.


Пункт выдачи располагается по адресу: Волгоград, улица Ленина, д. 25. Гуманитарную помощь можно получить каждый день, кроме выходных, с 12 до 19 часов. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий статус социально-незащищенной категории населения.


Полина Макарова
Фото: Молодая Гвардия Единой России

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