Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появила....
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
Еще в конце декабря прошлого года глава Волгоградского региона Андрей Бочаров на встрече с журналист....
|В Волгограде начали выдавать гуманитарную помощь
|25.04.2017 15:12
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