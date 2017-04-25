В Волгоград прибудет поезд-музей

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, необычный вагон-музей будет работать для волгоградцев и гостей города 1,2 и 3 мая с 10.00 до 19.00 часов.

В специально оборудованном вагоне всех желающих познакомят с историей развития отечественного железного транспорта и современными инновациями.

Стоимость билета составит 70 рублей, а при групповом посещении (20 человек) – 45 рублей.

Для почетных железнодорожников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, пенсионеров, студентов и школьников – бесплатно.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»