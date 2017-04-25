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Молочные реки, сладкие берега: треть сгущенки на российском рынке некачественная Печать
25.04.2017 16:04

Молочные реки, сладкие берега: треть сгущенки на российском рынке некачественная

Роскачество провело исследование 27 наиболее популярных торговых марок сгущенки. Продукцию проверили по 92 параметрам качества и безопасности. Итоги исследования показали, что 37% молока цельного сгущенного с сахаром не соответствует заявленным стандартам.

Для проверки отобрали российские марки, продукция которых производится в Смоленской, Орловской, Воронежской, Вологодской, Белгородской областях, Краснодарском крае, Башкирии. Исключением стали продукты белорусского производства. Исследовали товары с названием «молоко сгущенное цельное» жирность 8,5%.

Проверка показала, что ни один товар не содержит растительных жиров, в том числе пальмового масла. Однако более трети производителей используют искусственные загустители и различные добавки. Например, в продукции марок «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Наша семья» и «Любимая классика» использовался крахмал. А в продукции марок «Белгородские молочные продукты», «Главпродукт», «Избенка», «Главпродукт Экстра», «Молочная страна "Халяль"», «Карламанский продукт», «Сладеж», «Смешная корова» и «FineLife» превышены показатели содержания лактозы. Уровень сахарозы увеличен в продуктах «Белгородских молочных продуктах» и «Деревенских молочных продуктах». Марки «Любимая классика», «Молочная страна "Халяль"», «Наша семья», «Советское» и «Кореновский МКК» показали повышенную долю влаги.

Отметим, что исследование вывило и абсолютных победителей – две продукции под торговыми марками «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки» соответствуют опережающему стандарту Роскачества. Сейчас эксперты принимают решение о присвоении им российского Знака качества.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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