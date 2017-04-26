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|В Волгограде на маршрут №59 вышли 7 новых автобусов
|26.04.2017 09:35
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в течение ближайших дней общее число новых автобусов на маршруте №59 увеличится до 28. Сегодня в рейс вышли дополнительные 7 автобусов. Интервал между рейсами на маршруте "Спартановка – ул. Землячки" составит не более пяти минут.
- В каждом из новых транспортных средств предусмотрена возможность обогрева и кондиционирования воздуха в салоне, - говорится в пресс-релизе мэрии. - Подвижной состав подключен к системе ГЛОНАСС. В новых автобусах пассажиры могут использовать транспортную карту "Волна".
Напомним, 20 апреля в Волгоград были доставлены 30 новых автобусов средней вместимости. 18 новыми автобусами уже пополнился муниципальный маршрут № 88 "Поселок Горьковский - железнодорожный вокзал".
Анна Павлова
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