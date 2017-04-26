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В Волгограде на маршрут №59 вышли 7 новых автобусов Печать
26.04.2017 09:35

Еще один муниципальный маршрут пополнился новыми автобусами

В среду, 26 апреля, 7 новых автобусов дополнительно усилили маршрут №59 "Спартановка – ул. Землячки".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в течение ближайших дней общее число новых автобусов на маршруте №59 увеличится до 28. Сегодня в рейс вышли дополнительные 7 автобусов. Интервал между рейсами на маршруте "Спартановка – ул. Землячки" составит не более пяти минут.

- В каждом из новых транспортных средств предусмотрена возможность обогрева и кондиционирования воздуха в салоне, - говорится в пресс-релизе мэрии. - Подвижной состав подключен к системе ГЛОНАСС. В новых автобусах пассажиры могут использовать транспортную карту "Волна".

Напомним, 20 апреля в Волгоград были доставлены 30 новых автобусов средней вместимости. 18 новыми автобусами уже пополнился муниципальный маршрут № 88 "Поселок Горьковский - железнодорожный вокзал".

Анна Павлова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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