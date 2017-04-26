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|Волгоградские выпускники написали Всероссийские проверочные работы по физике
|26.04.2017 10:30
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Как рассказали "СоцИнформБюро" в региональном комитете образования и науки, учащиеся выбрали предмет, который не будут сдавать на ЕГЭ. Проверочная работа включает в себя 18 заданий. Для выполнения работ на проверку знания всех разделов курса физики базового уровня отведен 1 час 30 минут.
Также во вторник, 25 апреля, Всероссийские проверочные работы написали четвероклассники 756 школ региона (по математике) и пятиклассники 603 школ (по истории). ВПР по математике для четвероклассников состоит из 11 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут.
Отметим, что оценочная процедура для учащихся 4-х классов является обязательной, а пятиклассники принимают участие в ВПР на усмотрение администрации школы. Работа состоит из двух частей и восьми заданий, на выполнение которых дается 45 минут.
- ВПР проводятся на региональном или школьном уровне и не являются аналогом государственной итоговой аттестации, - прокомментировали в комитете. - Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Также результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
Анна Павлова
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