Как рассказали "СоцИнформБюро" в региональном комитете образования и науки, учащиеся выбрали предмет, который не будут сдавать на ЕГЭ. Проверочная работа включает в себя 18 заданий. Для выполнения работ на проверку знания всех разделов курса физики базового уровня отведен 1 час 30 минут.

Также во вторник, 25 апреля, Всероссийские проверочные работы написали четвероклассники 756 школ региона (по математике) и пятиклассники 603 школ (по истории). ВПР по математике для четвероклассников состоит из 11 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут.

Отметим, что оценочная процедура для учащихся 4-х классов является обязательной, а пятиклассники принимают участие в ВПР на усмотрение администрации школы. Работа состоит из двух частей и восьми заданий, на выполнение которых дается 45 минут.

- ВПР проводятся на региональном или школьном уровне и не являются аналогом государственной итоговой аттестации, - прокомментировали в комитете. - Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Также результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области