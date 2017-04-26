УФАС попытается спасти от ликвидации маршрутки Волжского

Накануне УФАС по Волгоградской области выдал предупреждение администрации Волжского по поводу отмены 7 регулярных маршрутов.

Напомним, что еще в октябре прошлого года администрация города-спутника утвердила постановление о планировании регулярных пассажирских перевозок на период с 2016 по 2020 годы.

Согласно тексту постановления, с 30 апреля 2017 года на территории Волжского подлежат отмене маршруты №1, №1к, №11а, №14, №15, №16с, №24, №27, №40б, №42.

В тексте указано, что данные меры помогут повысить удобство и комфорт для горожан, а также улучшить транспортную доступность отдельных районов.

Позже администрация сообщила, что с апреля будут отменены только 7 маршрутов: №1, №1к, №14, №15, №16с, №24 и №40б. На их место волжские власти обещали выпустить автобусы средней вместимости.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФАС, отмена маршруток ведет к сокращению хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок, что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

- Администрация Волжского руководствовалась исследованием ВолгГТУ, которым рекомендуются к закрытию маршруты только частных перевозчиков, по причине дублирования ими маршрутов муниципальных предприятий. При этом основания закрытия именно частных перевозчиков в исследовании не приводится, - пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Напомним, что подобная история произошла и в Волгограде. Когда власти города-героя объявили о закрытии 87 маршрутов, антимонопольная служба попыталась вступиться за перевозчиков.

В начале апреля мэрии Волгограда было выдано постановление от УФАС о том, что отмена маршрутов нарушает антимонопольное законодательство. 11 апреля в Арбитражном суде состоялось первое заседание по данному делу.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волжского