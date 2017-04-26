Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации региона, в работах по облагораживанию и озеленению территорий принимают участие коллективы 102 учреждений образований. На сегодняшний день проведена санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей деревьев и кустарников, высажено 1070 саженцев, сделан ремонт секций ограждения, малых архитектурных форм и элементов спортивных площадок.

Во всех государственных казенных образовательных учреждениях и учреждениях для детей-сирот и детей проходят работы по уборке. Подходят к концу акции "Уютный дворик", "Первоцвет" и "Дерево класса" — на территориях школ высажены луковичные и раннецветущие растения. Завершилась акция "Забота о дереве" — побелены деревья и устроены лунки для полива.

В мае текущего года в детских домах области стартует акция "Любимый мой дворик". Каждой группе предстоит благоустроить земельный участок, на которых выращивают цветы и овощи.

Итоги конкурса будут подведены 25 мая 2017 года.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-сдужба администрации Волгоградской области