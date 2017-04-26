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|В Волгограде на улице Советской изменяется схема дорожного движения
|26.04.2017 12:42
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на одной из самых оживленных центральных улиц города – улице Советской – дорожное движение станет двусторонним. Это позволит разгрузить основные автомагистрали центра города.
Согласно новой схеме, улица Советская от улицы 7-й Гвардейской до улицы Краснознаменской будет дублировать проспект Ленина в центре города. В ближайшее время на данном участке улицы Советской установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметки.
В мэрии отметили, что количество разрешенных мест для остановки и стоянки автомобилей на улице Советской останется прежним.
- Изменение схемы движения на улице Советской также снизит транспортную нагрузку на центральную Набережную Волгограда, где в текущем году запланировано основательное восстановление дорожного покрытия, - прокомментировали в горадминистрации.
Анна Павлова
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