В Волгограде на улице Советской изменяется схема дорожного движения

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на одной из самых оживленных центральных улиц города – улице Советской – дорожное движение станет двусторонним. Это позволит разгрузить основные автомагистрали центра города.

Согласно новой схеме, улица Советская от улицы 7-й Гвардейской до улицы Краснознаменской будет дублировать проспект Ленина в центре города. В ближайшее время на данном участке улицы Советской установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметки.

В мэрии отметили, что количество разрешенных мест для остановки и стоянки автомобилей на улице Советской останется прежним.

- Изменение схемы движения на улице Советской также снизит транспортную нагрузку на центральную Набережную Волгограда, где в текущем году запланировано основательное восстановление дорожного покрытия, - прокомментировали в горадминистрации.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда