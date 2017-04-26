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|ГАИ Волгоградской области проведет массовые остановки водителей
|26.04.2017 13:30
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате проведенного анализа за последние пять лет установлено, что наиболее аварийно–опасными днями апреля являются дни именно с 27 по 30.
На сегодняшний день на территории области зарегистрировано более 640 ДТП, в которых погибло более 80 человек, более 820 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Свыше 500 аварий из общего числа ДТП произошли по вине водителей.
Одна из причин совершения дорожно-транспортных происшествий - нахождение водителей в нетрезвом виде. В этом году произошло 40 ДТП с участием водителей данной категории. В результате 4 человека погибли и более 50 получили травмы различной степени тяжести.
Также причинами аварий являются несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости дорожным условиям и нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Мероприятие "Безопасность" будет проходить в два этапа: с 16:00 до 20:00 и с 20:00 до 02:00. На первом этапе сотрудники ГИБДД уделят внимание соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе детей без детских удерживающих устройств, а также выявлению транспортных средств, на передние стекла которых установлены предметы или нанесены покрытия, ухудшающие обзорность с места водителя и нарушениям среди водителей мотоциклов. В ходе второго этапа инспекторы ДПС проведут массовые остановки водителей на предмет выявления грубых нарушений ПДД: управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, отсутствие права управления транспортным средством, управление транспортным средством лицами, лишенными такого права.
Анна Павлова
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