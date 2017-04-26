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В Госдуме РФ предложили сажать в тюрьму похитителей невест Печать
26.04.2017 14:29

В Госдуме РФ предложили сажать в тюрьму похитителей невест

С инициативой ввести тюремное наказание за кражу невест выступило народное собрание Ингушетии. В среду, 26 апреля соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.

Как стало известно "СоцИнформБюро", народные избранники Ингушетии предложили за похищение человека с целью вступить с ним в брак наказывать принудительными работами на три года или тюремным сроком на такой же срок.

В УК РФ за похищение человека есть наказание - статья 126, согласно которой, как указано в примечании, при добровольном освобождении похищенного уголовной ответственности не предусмотрено. Депутаты намерены эту поправку отменить в отношении тех, кто похищает невест.

Похититель наносит невесте и ее семье оскорбление, и при этом ему удается уйти от уголовной ответственности, считают депутаты.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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