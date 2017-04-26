В Госдуме РФ предложили сажать в тюрьму похитителей невест

Как стало известно "СоцИнформБюро", народные избранники Ингушетии предложили за похищение человека с целью вступить с ним в брак наказывать принудительными работами на три года или тюремным сроком на такой же срок.

В УК РФ за похищение человека есть наказание - статья 126, согласно которой, как указано в примечании, при добровольном освобождении похищенного уголовной ответственности не предусмотрено. Депутаты намерены эту поправку отменить в отношении тех, кто похищает невест.

Похититель наносит невесте и ее семье оскорбление, и при этом ему удается уйти от уголовной ответственности, считают депутаты.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress