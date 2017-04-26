Мэр Новокузнецка и его замы сняли клип, призывающий горожан выйти на субботник

Как стало известно "СоцИнформБюро", весьма неординарным способом новокузнецкий мэр Сергей Кузнецов решил привлечь горожан на ежегодный городской субботник. Градоначальник снялся в клипе-пародии на песню "Вите надо выйти" группы "Эстрада Рада". Клип появился на странице в официальной группе ВКонтакте мэра Новокузнецка.

"Пришла весна, вместе мы живем в городе с тобой, пора убрать этот отстой. Все на субботник выхо-выходите. Кузню, Кузню приберите", – гласит текст перепетой на новый лад песни.

Горожане уже назвали клип хитом 2017 года.

Анна Павлова

ФОТО: Скриншот с видео

