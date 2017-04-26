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Мэр Новокузнецка и его замы сняли клип, призывающий горожан выйти на субботник Печать
26.04.2017 14:52

Мэр Новокузнецка и его замы сняли клип, призывающий горожан выйти на субботник

В своей официальной группе Вконтакте мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал клип, в котором снялся сам и его замы. Песня призывает горожан выйти на субботник.

Как стало известно "СоцИнформБюро", весьма неординарным способом новокузнецкий мэр Сергей Кузнецов решил привлечь горожан на ежегодный городской субботник. Градоначальник снялся в клипе-пародии на песню "Вите надо выйти" группы "Эстрада Рада". Клип появился на странице в официальной группе ВКонтакте мэра Новокузнецка.

"Пришла весна, вместе мы живем в городе с тобой, пора убрать этот отстой. Все на субботник выхо-выходите. Кузню, Кузню приберите", – гласит текст перепетой на новый лад песни.

Горожане уже назвали клип хитом 2017 года.

Анна Павлова
ФОТО: Скриншот с видео

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