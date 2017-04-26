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Сенатор Мизулина рассказала о страшных последствиях порнозависимости Печать
26.04.2017 16:49

Сенатор Мизулина рассказала о страшных последствиях порнозависимости

Сенатор Елена Мизулина на форуме, посвященном теме безопасности интернета, сообщила, что ждет порнозависимых.

Как стало известно "СоцИнформБюро", 26 апреля сенатор Елена Мизулина сообщила, что регулярный просмотр роликов порнографического содержания приводит к бесплодию.

По словам политика, порнозависимость можно приравнять к наркомании, так как ее последствия не менее печальны. Мизулина заявила, что это отражается на целом поколении. Она подчеркнула, что жертвами этого нового вида интернет-зависимости становятся даже дети, у которых из-за порочной зависимости меняется характер личности, мышление и поведение.

"Когда они вырастают, 30 процентов из них страдают бесплодием", - отметила Мизулина, ссылаясь на результаты исследований.

Анна Павлова
Фото: globallookpress

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