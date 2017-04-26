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|Сенатор Мизулина рассказала о страшных последствиях порнозависимости
|26.04.2017 16:49
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Как стало известно "СоцИнформБюро", 26 апреля сенатор Елена Мизулина сообщила, что регулярный просмотр роликов порнографического содержания приводит к бесплодию.
По словам политика, порнозависимость можно приравнять к наркомании, так как ее последствия не менее печальны. Мизулина заявила, что это отражается на целом поколении. Она подчеркнула, что жертвами этого нового вида интернет-зависимости становятся даже дети, у которых из-за порочной зависимости меняется характер личности, мышление и поведение.
"Когда они вырастают, 30 процентов из них страдают бесплодием", - отметила Мизулина, ссылаясь на результаты исследований.
Анна Павлова
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