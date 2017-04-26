Сенатор Мизулина рассказала о страшных последствиях порнозависимости

Как стало известно "СоцИнформБюро", 26 апреля сенатор Елена Мизулина сообщила, что регулярный просмотр роликов порнографического содержания приводит к бесплодию.

По словам политика, порнозависимость можно приравнять к наркомании, так как ее последствия не менее печальны. Мизулина заявила, что это отражается на целом поколении. Она подчеркнула, что жертвами этого нового вида интернет-зависимости становятся даже дети, у которых из-за порочной зависимости меняется характер личности, мышление и поведение.

"Когда они вырастают, 30 процентов из них страдают бесплодием", - отметила Мизулина, ссылаясь на результаты исследований.

Анна Павлова

Фото: globallookpress