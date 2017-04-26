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|«Волгоградский автобусный парк» частично заменил неправильные чеки
|26.04.2017 17:10
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СоцИнформБюро» транспортная компания частично заменила чужой ИНН на чеках.
С сегодняшнего дня волгоградцы стали получать в транспорте «Волгоградского автобусного парка» чеки, на которых указан верный ИНН.
Напомним, что вчера пассажиры некоторых автобусных маршрутов заметили, что на выдаваемых контролерами чеках рядом с наименованием компании указан странный ИНН 4719025146. После проведенной проверки журналистами ИА «СоцИнформБюро», было выяснено, что такой ИНН принадлежит компании «Орловский автобусный парк», которая зарегистрирована в Ленинградской области. Эта фирма, как и «ВАП», является дочерней ООО «Питеравто». Отметим, что волгоградский перевозчик, согласно данным ФНС, официально имеет ИНН 4719024079.
Налоговый консультант и бывший сотрудник ОБЭП Николай Журавлев в эксклюзивном интервью отметил, что такая «ошибка» может являться черной схемой по выводу средств.
- Можно предположить, что Волгоградское предприятие заключило договор на обработку платежей с Орловской фирмой, однако это не несет никакой экономической целесообразности. Как правило, таким образом выводят и отмывают деньги, - считает эксперт.
Сегодня журналистам удалось выяснить, что указание неверных данных на кассовом чеке является прямым нарушением законодательства.
- Данный проездной билет является первичным документом бухгалтерского учета. Здесь документ можно отнести к организации, чей ИНН на нём указан. Имеет место нарушение закона «О бухгалтерском учёте», - считает юрист Евгений Золотов.
Помимо этого от имени редакции были разосланы официальные запросы в Федеральную налоговую службу и Минпромторг, с просьбой дать правовую оценку ситуации. В ведомствах информацию приняли к рассмотрению и пообещали подготовить ответ в ближайшее время.
Примечательно, что сегодня Представители налоговой, исполнительной власти и общественных организаций обсудили преимущества проводимой кассовой реформы, а также уровень взаимодействия бизнеса и налоговых органов. Напомним, с 1 июля участники рынка торговли должны перейти на современные кассы, которые передают информацию о расчетах в налоговую инспекцию в режиме онлайн. До февраля 2017 года применение новой техники было добровольным. Переходный этап продлится до 1 июля 2018 года, когда новый порядок станет обязательным и для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц применяющих патент и ЕНВД. В работе семинара принял участие и лидер волгоградского отделения «Деловой России» Юрий Чехов. В пресс-службе общественной организации сообщили корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», что также ознакомятся со всеми материалами по данной ситуации.
Фото: ИА "СоцИнформБюро"
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