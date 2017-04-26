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|Мосгорнаследие открыло охоту на «черных археологов»
|26.04.2017 18:49
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В Новой Москве впервые прошел рейд по выявлению и задержанию «черных археологов», в котором принял участие и корреспондент «Известий».
По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, это новый опыт для Мосгорнаследия, поскольку на присоединенных территориях московские археологи только начинают наводить порядок. Теперь рейды станут регулярными.
Минувшие выходные идеально подходили для работы как легальных, так и «черных» археологов в полях Новой Москвы: трава еще не выросла, сев не начался, а влажная почва помогает работе металлоискателей, с которыми и работают копатели.
Искать «черных археологов» мы отправились в дальнюю точку города, на территорию поселения «Роговское», где в полях шли бои Отечественной войны 1812 года и сражения в 1941 году.
Именно в этих местах и начался знаменитый Тарутинский маневр, предпринятый Михаилом Кутузовым, а поэтому для «черных копателей» это место как медом намазано. Они здесь ищут пуговицы от мундиров, накладки на конскую сбрую, шпаги, знаки отличия полков - все, что до сих пор хранит местная земля.
Некоторые находки – редкие накладки на обмундирование или кивер, по словам профессиональных археологов на черном рынке могут стоить до 200 тысяч рублей.
Целью нашего рейда была отработка взаимодействия общественных инспекторов и полиции на основе действующего соглашения между Департаментом культурного наследия Москвы, Общественным советом при УВД по ТиНАО, Всероссийским обществом охраны памятников (ВООПиК).
Пока мы готовились к выезду, на место уже приехал Леонид Кондрашев, который вместе с археологами, проводящими официальные раскопки, делал объезд территории в поисках копателей.
- Я за ними прямо из окна своего дома в бинокль наблюдаю, - рассказала Елена Хотовицкая. – Поле, где бои были прямо рядом с Роговским, вот они там и ходят каждые выходные. А то и в будни приезжают. Земля каждый год выталкивает на поверхность осколки, гранаты, пуговицы.
А мы едем еще дальше, к деревне Круча, откуда уже позвонили, что нарушитель задержан.
Его заметили археологи и вызвали полицейский наряд. Впрочем, задержанный не сопротивлялся, взяли его с поличным. Когда мы подъехали на поле, он понуро стоял возле машины полицейского наряда, а рядом в поле живописно лежали орудия преступления: миноискатель, лопата и перчатки. Это и есть классический набор «черного копателя».
Оказалось, что на охоту приехал военный инженер связи, расположенной неподалеку части. Решил в выходные заняться археологией.
После дачи пояснений его отвезли к мировому судье. Теперь его ждет административный штраф от полутора до пяти тысяч рублей и конфискация металлоискателя, который стоит не менее 30 тысяч рублей.
А мы отправились на легальные раскопки, которыми руководит Михаил Гоняный, завотделом археологический исследований Государственного исторического музея. Кстати, по его словам, горе-археологи нередко становятся участниками официальных экспедиций. Ведь многие из них копают не ради наживы, а просто из интереса к истории. Таких археологи не отталкивают, а помогают и обучают.
Ежегодные экспедиции в Тарутинском регионе идут с 2009 года.
На этом участке в октябре 1812 года русские войска сначала отступали, а неприятель постепенно их нагонял, - рассказывает Михаил Гоняный. – На участке, где идут раскопки утром 3 октября 1812 года около 11 утра наши уходили из села Спас-Купля в сторону Тарутинского лагеря. Перестрелки шли постоянно. А 17 октября французский обоз с вином и провизией подошел к лагерю, и они сильно выпили. Они не знали, что рано утром Кутузов отдаст приказ о контрнаступлении. Казаки подобрались и обрезали у лошадей подпружные ремни, французы были в растерянности. Здесь и произошло серьезное сражение, недалеко от деревни Тетеринки, дав начало Тарутинскому сражению.
Профессиональные археологи имеют «Открытые листы», которые дают право на изыскания. Их выдает Минкульт. А «черные археологи» собирают не только для себя, львиная доля находок уходит в бизнес и перепродается. Как сокрушается археолог, копатели успели разграбить очень важные объекты. Это просто национальная беда. Ведь важны не только находки, но и места, где они найдены, чтобы восстановить исторический момент. Любители все, что им не нужно просто выбрасывают.
А иногда раскопки просто опасны. Пока мы рассматривали находки археологов, один из них выкопал гранату Ф-1, без взрывателя, лежавшую в поле с 1941 года. Чтобы ее уничтожить тут же вызвали МЧС.
Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев рассказал «Известиям», что Мосгорнаследие ставит перед собой задачу наладить быстрое прохождение сигналов о появлении копателей.
На территории ТиНАО располагается более сотни таких объектов. Если вы увидели подозрительных людей с металлоискателями, звоните в полицию, ВООПиК или на горячую линию Мосгорнаследия: 8 (916) 146-53-27.
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