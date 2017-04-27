Для ремонта 3-й Продольной не смогли выбрать подрядчика

26 апреля Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области должен был подвести итоги конкурса на выполнение ремонта 3-й Продольной магистрали в границах от улицы Менделеева до Неджановой.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, конкурсная комиссия рассматривала всего одну заявку на 600 миллионов от компании ООО «ТрансСервис». Итогом рассмотрения стало признание аукциона недействительным.

Оказалось, что при составлении документации муниципальное учреждение «Комдорстрой» допустило нарушения законодательства.

Один из пунктов договора гласил о том, что предприятие освобождается от уплаты пеней и штрафов в случае просрочки оплаты, что прямо противоречит положениям закона «О контрактной системе в сфере закупок».

Об этом стало известно, когда саратовская компания ООО «Стройцентр» обратилась с жалобой в УФАС по Волгоградской области.

В тексте компания потребовала от антимонопольного органа провести внеплановую проверку действий администрации и обязать ее устранить нарушения в документации.

В результате тендер на ремонт дороги был признан недействительным. Сама же закупка была «заморожена» на время проведения проверки антимонопольным органом.

Отметим, что общая стоимость ремонтных работ на 3-й Продольной составит 628 226 308 рублей. Данные средства частично будут выделены из бюджетов области и города.

Согласно документации, окончание работ на данном участке дороги запланировано на 31 октября 2017 года.

Стоит сказать, что, по мнению волгоградцев, 3-я Продольная улица входит в число самых убитых дорог в Волгограде. В народном рейтинге на сайте ОНФ она занимает второе место, уступая по плачевному состоянию только улице Полухина.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»