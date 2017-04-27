

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, на время проведения фестиваля экстремальных видов спорта 29 апреля с 6:00 до 17:00 будет ограничено движение на площади Павших борцов в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя.



Также,1 мая с 6:00 до 13:00 перекроют проспект Ленина в границах от 7-й Гвардейской до Краснознаменской. Здесь пройдет первомайская демонстрация и митинг. Объезд будет организован по автодорогам улиц 7-й Гвардейской, Коммунистической, Краснознаменской, Набережной.



В это же время для проезда будет закрыта площадь Павших борцов и улица Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и проспектом им. В.И. Ленина. Объехать можно будет по дорогам улиц Коммунистической, Краснознаменской.

Также, 1 мая с 6:00 до 13:00 перекроют улицу Комсомольскую от Пархоменко до Советской. Объезд будет осуществляться по улицам Пархоменко и Советской.

Кроме того, в этот период ограничат движение транспорта и по улице Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской. Объезд организуют улицам Краснознаменской, Комсомольской, Советской, Набережной 62-ой Армии.

Сообщается, что при проведении репетиций Парада войск Волгоградского территориального гарнизона с 7 утра до 10 часов вечера 3 мая и 5 мая, а также с 7 утра до 12 часов дня 7 мая будут перекрыты площадь Павших борцов и улица Мира. Объехать можно будет по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической, Набережной 62-й Армии.

Полина Макарова

Фото: globallookpress