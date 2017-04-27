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Также, 1 мая с 6:00 до 13:00 перекроют улицу Комсомольскую от Пархоменко до Советской. Объезд будет осуществляться по улицам Пархоменко и Советской.
Кроме того, в этот период ограничат движение транспорта и по улице Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской. Объезд организуют улицам Краснознаменской, Комсомольской, Советской, Набережной 62-ой Армии.
Сообщается, что при проведении репетиций Парада войск Волгоградского территориального гарнизона с 7 утра до 10 часов вечера 3 мая и 5 мая, а также с 7 утра до 12 часов дня 7 мая будут перекрыты площадь Павших борцов и улица Мира. Объехать можно будет по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической, Набережной 62-й Армии.
Полина Макарова
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