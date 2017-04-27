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Коллекционеры предлагают килограмм "Золотого Путина" за 5 миллионов Печать
27.04.2017 11:07

В продаже появилась монета

В продаже появилась монета "Золотой Путин" за 5 миллионов рублей. Весит такая монета один килограмм.

Как стало известно "СоцИнформБюро", коллекционеры выставили на продажу уникальную монету "Золотой Путин". Выпущена она Центральным банком КНДР. Ее стоимость оценивается в пять миллионов рублей.

Объявление о продаже монеты весом в 1 кг опубликовано на сайте "Авито".

Монета была выпущена в 2004 году в честь встречи президента России Владимира Путина и председателя госкомитета обороны Северной Кореи Ким Чен Ира, которая состоялась 15 лет назад. Представлена она в виде золотого слитка официальным номиналом в 20 тысяч вон, что составляет чуть более 1200 рублей. На монете изображен Московский кремль, портрет Владимира Путина, герб России, а также герб КНДР. Общий тираж монет составил всего десять штук. Все монеты приобрел неизвестный российский коллекционер.

Надира Коннова
Фото: скрин с объявления на "Авито"

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