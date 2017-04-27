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|Экс-глава Кировского благоустроит парк в Красноармейском районе за 10 миллионов
|27.04.2017 11:47
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26 апреля на официальном сайте госзакупок появилась заявка на проведение работ по благоустройству парка Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина.
В документации к закупке на 10 миллионов рублей указано, что заказчиком является муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района», где директором выступает Александр Анатольевич Невструев.
Напомним, что Александр Невструев еще в статусе главы Кировского района в октябре прошлого года был задержан за езду в нетрезвом состоянии.
Позже выяснилось, что за руль своей иномарки чиновник сел, будучи лишенным права управления транспортным средством.
Сразу после скандального задержания, Невструев был отстранен от занимаемой должности. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.
И вот спустя всего полгода господин Невструев значится в документах как директор одного из муниципальных предприятий.
Однако в этой истории стоит обратить внимание и на саму закупку в 10 миллионов рублей. Странным является тот факт, что к многомиллионной заявке практически не прилагается никаких документов.
Журналистам ИА «СоцИнформБюро» не удалось найти ни проектной документации, ни технического задания, ни обоснования цены.
Известно только, что за столь внушительную сумму в парке поставят 10 скамеек и урн, установят 12 вазонов, фонтан, изделие из гранита с логотипом и посадят 22 хвойных дерева. Кроме этого, в парке будут уложены тротуарная плитка и газон.
Такую работу должна будет выполнить волжская компания «АС-Инжиниринг» до 1 июля 2017 года.
Юлия Соболева
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