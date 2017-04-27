На выходных в Волгограде ожидается жаркая погода

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в Волгоград наконец-то приходит заметное потепление. Однако в ночное время температура воздуха будет опускаться ниже +10.

Так, в субботу 29 апреля ночью горожан ждет от +6 до +8 градусов. Днем столбик термометра порадует отметкой в +24. Единственным разочарованием станет ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

В воскресенье 30 апреля температура воздуха ночью также не будет выше +10. Днем синоптики обещают жаркие +25. Ветер немного поутихнет и порывы составят уже 16 м/с.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress