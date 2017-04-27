Российские биологи совместно с японскими и бразильскими коллегами научили грибы светиться всеми цветами радуги. Ученые исследовали химический состав и создали несколько искусственных аналогов светящихся молекул.

«Люциферин грибов состоит из двух важных фрагментов. Мы решили посмотреть, будет ли молекула светиться, если изменить один из фрагментов. Оказалось, что из шести синтезированных аналогов люциферина пять остались активными и светились разными цветами. Так мы, во-первых, подтвердили открытый нами механизм реакции, а во-вторых, продвинулись в понимании того, как можно этим процессом управлять», - рассказывает представитель Института юиоорганической химии РАН в Москве Зинаида Осипова.



Как известно, существует масса различных живых существ, способных светиться в темное время суток или при отсутствии света. Источником их свечения являются белковые молекулы, которые, используя кислород и клеточную «энерговалюту» - молекулы АФТ, - вырабатывают таким образом частицы света в тепловой или видимой части спектра и окисляют при этом особые пигментные молекулы-люциферины.



Зинаида Осипова совместно с учеными из ИБХ РАН, ИБФ СО РАН и Медицинского университета им. Пирогова изучили химический секрет светящихся грибов, проанализировав работу их молекул. По словам ученых, данный вид грибов встречается, чаще всего, в пещерах и темных уголках природы, и до настоящего момента никто всерьез не изучал реакций между белками и люциферинами внутри грибов.

Для исследования ученые взяли грибы Neonothopanus gardneri, который в Бразилии зовут «цветком кокоса» из-за частого его расположения у подножия пальм. Биологи наблюдали за изменением их структуры при излучении света при помощи газовых хроматографов и масс-спектрометров. По словам исследователей, процесс изучения был крайне непростым, поскольку продукт окисления люциферина грибов – очень нестабильное вещество, что затрудняло его накопление и изучение структуры. Однако ученым удалось решить эту проблему и узнать, что происходит и где окисляется светящееся вещество. Все это позволило подобрать искусственный аналог.



Как показали эксперименты, искусственный аналог можно легко преобразовать так, чтобы он, не переставая светиться, менял свой цвет. У биологов уже даже появилась шутка, что они стали создателями «цветных грибов».

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Фото: globallookpress