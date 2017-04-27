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|«Цветные грибы» - новое светящееся создание биологов
|27.04.2017 13:46
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Российские биологи совместно с японскими и бразильскими коллегами научили грибы светиться всеми цветами радуги. Ученые исследовали химический состав и создали несколько искусственных аналогов светящихся молекул.
«Люциферин грибов состоит из двух важных фрагментов. Мы решили посмотреть, будет ли молекула светиться, если изменить один из фрагментов. Оказалось, что из шести синтезированных аналогов люциферина пять остались активными и светились разными цветами. Так мы, во-первых, подтвердили открытый нами механизм реакции, а во-вторых, продвинулись в понимании того, как можно этим процессом управлять», - рассказывает представитель Института юиоорганической химии РАН в Москве Зинаида Осипова.
Для исследования ученые взяли грибы Neonothopanus gardneri, который в Бразилии зовут «цветком кокоса» из-за частого его расположения у подножия пальм. Биологи наблюдали за изменением их структуры при излучении света при помощи газовых хроматографов и масс-спектрометров. По словам исследователей, процесс изучения был крайне непростым, поскольку продукт окисления люциферина грибов – очень нестабильное вещество, что затрудняло его накопление и изучение структуры. Однако ученым удалось решить эту проблему и узнать, что происходит и где окисляется светящееся вещество. Все это позволило подобрать искусственный аналог.
Анастасия Красновская, Москва
Фото: globallookpress
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