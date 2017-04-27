Египет вводит с июля электронные визы для туристов

Как стало известно "СоцИнформБюро", с 1 июля текущего года страна перейдет на электронные визы. По словам министра туризма страны Яхъя Рашида, подать заявление, а также оплатить и получить ее можно будет в любой точке мира. Об этом он сообщил на туристическом форуме в Дубае.

Кроме того, на это время решено перенести запланированный на март срок повышения стоимости визы с 25 до 60 долларов. Министр туризма рассчитывает, что к концу 2017 года Египет привлечёт 12 млн туристов.

Отметим, что Египет и Турция были самыми популярными у россиян направлениями, однако сейчас туристические отрасли эти стран оказались в глубоком кризисе. Арабская республика не досчиталась двух третей доходов от туризма. В Турции резко сократилось бронирование гостиниц, одни отельеры снижают цены на размещение, другие — продают бизнес.

В марте 2017 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с представителями русской общины Антальи заявил, что турецкие власти готовы разрешить туристам из России въезжать в страну без загранпаспортов.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress