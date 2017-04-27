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Водоемы Волгоградской области обработают от клещей и комаров Печать
27.04.2017 14:20

Водоемы Волгограда обработают от клещей и комаров

В мае в регионе от вредителей обработают водоемы и пляжи.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации области, в мае в регионе пройдут работы по дезинсекции против клещей и комаров. Всего обработают около 2500 гектаров водной поверхности и 1200 гектаров прибрежной зоны и мест массового скопления людей. На эти цели из казны области выделят 6,1 миллионов рублей.

Профилактическим мерам в первую очередь подвергнутся водоемы, территории детских оздоровительных организаций рекреационных зон, туристических маршрутов. График работ согласован с региональным управлением Роспотребнадзора.
Обработка от вредителей пройдет в пять этапов. При этом предварительно покосят траву, уберут мусор и устранят течи водопроводов и канализационных вод. После подготовки приступят к дезинсекции.

Отметим, что профилактические мероприятия необходимы для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

Сроки и объемы обработки определяют энтомологи регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Полина Макарова
Фото: Администрация области

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