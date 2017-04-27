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В Волгограде состоится II Международная конференция городов памяти Печать
27.04.2017 14:31

Волгоград встретит участников II Международной конференции городов памяти

10 мая в нашем города состоится II Международная конференция городов памяти. Это совместный международный проект французского города Дюнкерка и Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на встрече представители власти, науки, экспертного сообщества, а также молодежи и общественности обсудят вопросы формирования объективного взгляда на мировую историю, укрепления сотрудничества, расширения международных общественных связей. В ходе мероприятия участники конференции обменяются успешными практиками развития туризма, связанного с сохранением исторической памяти.

Отметим, что впервые Международная конференция городов памяти состоялась 27 мая 2016 года в Дюнкерке (Франция). Состоялась она по инициативе Председателя агломерации и мэра Дюнкерка Патриса Вергриета. Следующее мероприятие было решено провести в городе-герое Волгограде.

"Экспертами конференции выступят представители городов, разрушенных в результате Первой и Второй мировых войн, из Франции, России, ФРГ, Испании, Словакии, Словении, Японии и Кипра", - говорится в пресс-релизе мэрии.

Цель конференции - оказать содействие формированию механизмов противостояния глобальным и региональным вызовам и угрозам. Участники мероприятия проведут подиумные дискуссии: «Дипломатия городов в современном мире: опыт и перспективы международного сотрудничества», «Культурное наследие, туризм памяти и привлекательность территории», «Память и уроки Второй мировой войны: молодежный взгляд», «Благоустройство, реконструкция и урбанистика».

В ходе встречи будет рассмотрена возможность использования историко-патриотического и культурного наследия двух городов для устойчивого развития и повышения туристической привлекательности территорий, а также воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти.

Надира Коннова
ФОТО: "СоцИнформБюро"

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