"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|В Волгограде состоится II Международная конференция городов памяти
|27.04.2017 14:31
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на встрече представители власти, науки, экспертного сообщества, а также молодежи и общественности обсудят вопросы формирования объективного взгляда на мировую историю, укрепления сотрудничества, расширения международных общественных связей. В ходе мероприятия участники конференции обменяются успешными практиками развития туризма, связанного с сохранением исторической памяти.
Отметим, что впервые Международная конференция городов памяти состоялась 27 мая 2016 года в Дюнкерке (Франция). Состоялась она по инициативе Председателя агломерации и мэра Дюнкерка Патриса Вергриета. Следующее мероприятие было решено провести в городе-герое Волгограде.
"Экспертами конференции выступят представители городов, разрушенных в результате Первой и Второй мировых войн, из Франции, России, ФРГ, Испании, Словакии, Словении, Японии и Кипра", - говорится в пресс-релизе мэрии.
Цель конференции - оказать содействие формированию механизмов противостояния глобальным и региональным вызовам и угрозам. Участники мероприятия проведут подиумные дискуссии: «Дипломатия городов в современном мире: опыт и перспективы международного сотрудничества», «Культурное наследие, туризм памяти и привлекательность территории», «Память и уроки Второй мировой войны: молодежный взгляд», «Благоустройство, реконструкция и урбанистика».
В ходе встречи будет рассмотрена возможность использования историко-патриотического и культурного наследия двух городов для устойчивого развития и повышения туристической привлекательности территорий, а также воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:31
В Волгограде состоится II Международная конференция городов памяти
-
14:20
Водоемы Волгоградской области обработают от клещей и комаров
-
14:02
Египет вводит с июля электронные визы для туристов
-
13:46
«Цветные грибы» - новое светящееся создание биологов
-
13:18
Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО
-
12:49
В Волгограде мужчина ограбил девушку при первом знакомстве
-
12:49
На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами. ФОТО
-
12:27
На выходных в Волгограде ожидается жаркая погода
-
12:15
Пожилая волгоградка отдала мошенникам 16 тысяч рублей
-
12:12
На юге Волгограда пенсионерка получила травму головы в автобусе
-
11:52
За кражу золотой серьги рецидивисту и его знакомой "светит" 7-летний срок
-
11:47
Экс-глава Кировского благоустроит парк в Красноармейском районе за 10 миллионов
-
11:33
В Клетском районе три студента ограбили магазин
-
11:07
Коллекционеры предлагают килограмм "Золотого Путина" за 5 миллионов
Самое читаемое
-
13:18
Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО
-
12:49
В Волгограде мужчина ограбил девушку при первом знакомстве
-
12:49
На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами. ФОТО
-
12:15
Пожилая волгоградка отдала мошенникам 16 тысяч рублей
-
12:12
На юге Волгограда пенсионерка получила травму головы в автобусе
-
11:52
За кражу золотой серьги рецидивисту и его знакомой "светит" 7-летний срок
-
11:33
В Клетском районе три студента ограбили магазин
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
Спасите Волгоград!!! Пока не слишком поздно... Гнать погаными мётлами этого "губернатора", пока он ... >>
-
Фашисты не смогли поставить нас на колени! А наше же правительство на раз, два поставило нас на колени ... >>
-
-
В Волгограде определили график отключения горячей воды
-
Два пассажира пострадали после поездки на «Питеравто»
-
Вообще кто учил возить пассажиров на городских автобусах, потому что ехать стоя или даже сидя и не ... >>
-
-
Депутаты облдумы купили за 3 миллиона телесюжеты о себе
-
Лучше бы на эти деньги напечатали и раздали людям транспортную схему. >>
-
-
Мэр Новокузнецка и его замы сняли клип, призывающий горожан выйти на субботник
-
Если один раз в год да под такой призыв, то можно. А постоянно работать за дворников - нет. Каждый ... >>
-
-
На севере Волгограда водитель иномарки сбил школьника "на зебре"
-
кто статьи пишет? по заказу? ребенка сбил гражданин при деньгах? зачем 12-летнего подростка ДНЕМ ... >>
-
-
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч на честную жизнь
-
у него родственники освобождаются >>
-
-
Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО
-
Куда спешите ? На тот свет ? Туда всегда учпеете-не опоздаете никогда... >>
-