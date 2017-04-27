В настоящий момент инсталляция представляет собой логотип города и буквы, образующие эмблему – ВОЛГОГРАД. Длинна логотипа чуть больше 15 метров, а высота – 2 метра.

Следует отметить, что согласно техническому заданию, размещенному ранее на сайте госзакупок, инсталляция должна быть оборудована светодиодной подсветкой. Однако, волгоградцы в социальных сетях активно обсуждают полное ее отсутствие.

- Подсветки нет. Выяснил у монтажников, что ее не будет, - пишет в одной из социальных сетей свидетель установки конструкции.

Кроме того, не нравится жителям города и сам дизайн надписи, в особенности ее цвет.

- Синий текст на синем фоне реки... Когда цвет выбирали, реки не было?! Или решили, что она к ЧМ-2018 пересохнет и надпись на желтом песке будет видно лучше, – добавляет пользователь социальной сети.

Интересно, что конструкция за 1 миллион 254 тысячи рублей, созданная, чтобы продвинуть имидж города, не соответствует, как заявленным ранее техническим характеристикам, так и представлениям о ней самих волгоградцев.

Полина Макарова

ФОТО: Илларион Гончаров, группа "Жесть Волгограда"