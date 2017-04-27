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У поезда Волгоград – Суровикино изменится расписание Печать
27.04.2017 18:02

У поезда Волгоград – Суровикино изменится расписание

Пригородная электричка будет ходить по новому графику с 1 мая 2017 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 1 мая пригородный поезд Волгоград-1 – Суровикино будет ходить по обновленному графику.

Электричка будет отправляться из города-героя в 6:42 и проезжать по участку Ложки – Чир с небольшими изменениями: отправление со станции Ложки в 9:04, отправление с о.п. Пост 278 км в 9:15, отправление с о.п. Рычково в 9:23, отправление с о.п. Школа-интернат в 9:27, прибытие на ст. Чир в 9:34 (на 4 минуты позже).

Далее, на участке Чир – Суровикино, поезд будет следовать по обычному расписанию.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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