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В ролике для "Евровидения-2017" Украина похвасталась "своим" Крымом Печать
28.04.2017 08:27

В ролике для

В проморолике "Евровидения-2017" Украина похвасталась Крымом как одной из своих достопримечательностей. Видео продолжительностью 30 секунд было опубликовано на странице конкурса в Facebook под названием "Приезжайте на Украину праздновать разнообразие".

Как сообщает "СоцИнформБюро", в ролике для "Евровидения-2017" Украина похвасталась "своим" Крымом. Видеоряд показывает красочные места Украины, среди которых неожиданно оказывается и Крым, который с 2014 года является частью России.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая текущего года. В этом году Россия не будет участвовать в песенном конкурсе и не станет его транслировать на своих федеральных каналах. Это решение поддержало 75% россиян.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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