Как сообщает "СоцИнформБюро", в ролике для "Евровидения-2017" Украина похвасталась "своим" Крымом. Видеоряд показывает красочные места Украины, среди которых неожиданно оказывается и Крым, который с 2014 года является частью России.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая текущего года. В этом году Россия не будет участвовать в песенном конкурсе и не станет его транслировать на своих федеральных каналах. Это решение поддержало 75% россиян.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress