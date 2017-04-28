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В Волгограде пройдут фестивали и конкурсы Печать
28.04.2017 09:22

В Волгограде пройдут фестивали

В парках и скверах города состоятся первомайские праздничные гуляния, выступления артистов, творческие фестивали и конкурсы.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации города, сегодня, 28 апреля, в 16:00 в сквере им. 70-летия Победы состоится культурно-досуговая программа. Мероприятие организованно к 120-летию образования Краснооктябрьского района.


1мая, целый день с 10-00 до 18-00 в парке им. Ю.А. Гагарина для горожан пройдут праздничные первомайские гуляния, а также музыкальная феерия и гала-концерт Международного фестиваля-конкурса «Панорама творчества».


В «Комсомольском саду» Центрального района 28 апреля в 18:00 любителей рок-музыки ждут на концерт «Грачи прилетели».


Сегодня, 28 апреля, в сквере им. Саши Филлипова с 16:00 до 19:00 состоится городской фестиваль-конкурс уличных танцев «Танцующий город». Лучшие команды покажут свое мастерство по разным современным направлениям: хип-хоп, модерн, брейк-данс и другие.


29 апреля парк «Семейный» микрорайона «Семь ветров» Дзержинского района приглашает горожан на День танцев. Танцевальные выступления артистов, а также шуточный баттл между танцорами разных стилей начнутся в 16:00.


Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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