В городе-герое со 2 по 5 мая пройдет патриотическая акция «Экспресс Победы». В салонах трех городских маршрутов общественного электротранспорта можно будет услышать песни и мелодии военных лет.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в городской администрации, в поездках «Экспрессов Победы» выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова и преподаватели детских школ искусств.

Так, в сопровождении военных мелодий проехать по городу смогут пассажиры скоростного трамвая, курсирующего от площади Чекистов до ВгТЗ, трамвая № 10 и троллейбуса № 12.

На ключевых остановках общественного транспорта волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.

«Экспрессы Победы» получили праздничное оформление к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда Следующая >