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В Волгограде будут курсировать «Экспрессы Победы» Печать
28.04.2017 09:58

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В городе-герое со 2 по 5 мая пройдет патриотическая акция «Экспресс Победы». В салонах трех городских маршрутов общественного электротранспорта можно будет услышать песни и мелодии военных лет.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в городской администрации, в поездках «Экспрессов Победы» выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова и преподаватели детских школ искусств.


Так, в сопровождении военных мелодий проехать по городу смогут пассажиры скоростного трамвая, курсирующего от площади Чекистов до ВгТЗ, трамвая № 10 и троллейбуса № 12.
На ключевых остановках общественного транспорта волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.


«Экспрессы Победы» получили праздничное оформление к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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