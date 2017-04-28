По улицам Волгограда проедет колонна пожарной техники



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в день празднования 368-ой годовщины пожарной охраны по Первой продольной проедут раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы современной пожарной техники, которая сейчас стоит на вооружении у огнеборцев.



Сообщается, что в этом году в автопробеге примут участие исторические машины ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также мотоциклисты группы экстренного реагирования.



Автопробег начнется в 10:00 от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Далее колонна проедет по Первой продольной магистрали и финиширует на Центральной набережной, где пройдет выставка пожарной техники.



Полина Макарова

ФОТО: ГУ МЧС по Волгоградской области