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По улицам Волгограда проедет колонна пожарной техники Печать
28.04.2017 11:41

По улицам Волгограда проедет колонна пожарной техники

30 апреля на главной магистрали города состоится традиционный автопробег раритетной и современной пожарной техники.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в день празднования 368-ой годовщины пожарной охраны по Первой продольной проедут раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы современной пожарной техники, которая сейчас стоит на вооружении у огнеборцев.


Сообщается, что в этом году в автопробеге примут участие исторические машины ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также мотоциклисты группы экстренного реагирования.


Автопробег начнется в 10:00 от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Далее колонна проедет по Первой продольной магистрали и финиширует на Центральной набережной, где пройдет выставка пожарной техники.


Полина Макарова
ФОТО: ГУ МЧС по Волгоградской области

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