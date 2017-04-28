В Волгограде Аллею России откроют 9 мая



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации города-героя, в настоящее время в новом парке укладывают газон и высаживают ель. Отметим, что на Аллее России уже растут клены и рябины.



Сообщается, что в общей сложности парк украсят почти 350 различных деревьев и кустарников. Также, в ближайшие дни здесь появятся современные светильники и садовая мебель – урны, лавочки и парковые диваны. Кроме того, по окончанию всех работ на Аллее России установят исторический и природный памятник – Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.



Благоустройство парка должны закончить к 9 мая. В День Победы запланировано торжественное открытие Аллеи России.



Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда