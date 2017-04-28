Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Лента.ру, российское подразделение "Бургер Кинг" оставило на рекламных щитах сообщение своему конкуренту — сети «Макдоналдс».

На рекламных билбордах изображен в солнцезащитных очках персонаж "Чикен Фри" - одно из блюдо в меню сети, который произносит фразу "ПШЛНХ МКДНЛДС!". И тут же на рекламе приписка: "и да, мы окурели в край".

Изданию пояснили в пресс-службе "Бургер Рус", что компания не считает это оскорблением, ведь слова произносит выдуманный персонаж. При этом в пресс-службе не уточнили повод и смысл такого обращения.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба "Бургер Кинг"