ОАО ЕДКММ
"Бургер Кинг" зашифровал матерное послание своему конкуренту в новой рекламе Печать
28.04.2017 13:51

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В своей новой рекламе "Бургер Кинг" зашифровал матерное послание "Макдоналдсу" с припиской "и да, мы окурели в край".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Лента.ру, российское подразделение "Бургер Кинг" оставило на рекламных щитах сообщение своему конкуренту — сети «Макдоналдс».

На рекламных билбордах изображен в солнцезащитных очках персонаж "Чикен Фри" - одно из блюдо в меню сети, который произносит фразу "ПШЛНХ МКДНЛДС!". И тут же на рекламе приписка: "и да, мы окурели в край".

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Изданию пояснили в пресс-службе "Бургер Рус", что компания не считает это оскорблением, ведь слова произносит выдуманный персонаж. При этом в пресс-службе не уточнили повод и смысл такого обращения.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба "Бургер Кинг"

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