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На майские праздники электрички будут работать в режиме «выходного дня» Печать
28.04.2017 13:59

На майские праздники электрички будут работать в режиме «выходного дня»

1, 8 и 9 мая пригородные поезда Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходных. Также для пассажиров назначат дополнительные рейсы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 1, 8 и 9 мая пригородные поезда будут работать как в выходные.

Кроме того, для пассажиров будут назначены и дополнительные поезда.

Так, состав № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать 30 апреля и 7, 8 мая 2017 года. Отправление от Волгограда в 17:23, прибытие на конечную в 20:18.

Поезд № 6810 Арчеда – Волгоград-1проедет дополнительное 1, 8 и 9 мая 2017 года. Отправление от ст. Арчеда в 4:58, прибытие на ст. Волгоград-1 в 7:52.

Кроме этого, будет добавлен рейс № 6213 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Он будет работать 1, 8 и 9 мая 2017 года. Отправление от ст. Волгоград-1 в 21:15, прибытие на ст. Шпалопропитка в 22:15.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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