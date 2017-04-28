На майские праздники электрички будут работать в режиме «выходного дня»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 1, 8 и 9 мая пригородные поезда будут работать как в выходные.

Кроме того, для пассажиров будут назначены и дополнительные поезда.

Так, состав № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать 30 апреля и 7, 8 мая 2017 года. Отправление от Волгограда в 17:23, прибытие на конечную в 20:18.

Поезд № 6810 Арчеда – Волгоград-1проедет дополнительное 1, 8 и 9 мая 2017 года. Отправление от ст. Арчеда в 4:58, прибытие на ст. Волгоград-1 в 7:52.

Кроме этого, будет добавлен рейс № 6213 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Он будет работать 1, 8 и 9 мая 2017 года. Отправление от ст. Волгоград-1 в 21:15, прибытие на ст. Шпалопропитка в 22:15.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»