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Закон разрешит ВИЧ-инфицированным быть родителями Печать
28.04.2017 14:10

Закон разрешит ВИЧ-инфицированным быть родителями

ВИЧ-инфицированным людям разрешат усыновлять и брать под опеку детей. Такой план 20 апреля одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как обещают, на сайте правительства он появится только 2 мая.

В документе сообщается, что необходимо актуализировать нормативно-правовые акты, которые касаются вопросов предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за ее распространением, а также усиления мер социальной поддержки людей с вирусом иммунодефицита.

Ожидается, что будут внесены «изменения в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью». То есть ВИЧ-инфицированный человек будет иметь право усыновлять или брать под опеку ребенка, но только в случае если он проходит терапию.

Все инициативы внесут в нормативные акты ко второму кварталу 2018 года.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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