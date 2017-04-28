Закон разрешит ВИЧ-инфицированным быть родителями

В документе сообщается, что необходимо актуализировать нормативно-правовые акты, которые касаются вопросов предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за ее распространением, а также усиления мер социальной поддержки людей с вирусом иммунодефицита.

Ожидается, что будут внесены «изменения в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью». То есть ВИЧ-инфицированный человек будет иметь право усыновлять или брать под опеку ребенка, но только в случае если он проходит терапию.

Все инициативы внесут в нормативные акты ко второму кварталу 2018 года.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»