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С отдыхающих на российских здравницах начнут взимать курортный сбор Печать
28.04.2017 14:30

С отдыхающих на российских здравницах начнут взимать курортный сбор

Правительство России одобрило законопроект о введении так называемого курортного сбора с 2018 года.

Как стало известно "СоцИнформБюро", сбор будет взиматься в качестве эксперимента в четырех регионах России – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Плата за пользование курортной инфраструктурой будет составлять 100 рублей в сутки с одного человека. Эксперимент будет длиться 5 лет - с 2018 по 2022 год. Региональные власти по своему усмотрению могут изменить размер курортного сбора в сторону уменьшения.

От курортного сбора освобождаются Герои России и Герои Труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет. Также от уплаты налога освобождаются граждане, проживающие на "экспериментальной" территории.

Надира Коннова

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