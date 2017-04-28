С отдыхающих на российских здравницах начнут взимать курортный сбор

Как стало известно "СоцИнформБюро", сбор будет взиматься в качестве эксперимента в четырех регионах России – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Плата за пользование курортной инфраструктурой будет составлять 100 рублей в сутки с одного человека. Эксперимент будет длиться 5 лет - с 2018 по 2022 год. Региональные власти по своему усмотрению могут изменить размер курортного сбора в сторону уменьшения.

От курортного сбора освобождаются Герои России и Герои Труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет. Также от уплаты налога освобождаются граждане, проживающие на "экспериментальной" территории.

Надира Коннова