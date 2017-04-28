Жители Тракторозаводского района останутся без газа

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Тракторозаводском районе пройдут плановые ремонтные работы на сетях газоснабжения и газораспеределения.

Так, с 11 мая 2017 года с 9:00 до 14:00 будет приостановлена подача газа по следующим адресам:

ул.Тракторостроителей, 1,3,5,7,11;

ул.Ладыгина, 2-7,9,11-13;

ул.Ушакова, 1-13.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»