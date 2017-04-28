"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|Жители Тракторозаводского района останутся без газа
|28.04.2017 14:33
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Тракторозаводском районе пройдут плановые ремонтные работы на сетях газоснабжения и газораспеределения.
Так, с 11 мая 2017 года с 9:00 до 14:00 будет приостановлена подача газа по следующим адресам:
ул.Тракторостроителей, 1,3,5,7,11;
Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:56
В Москве состоится гала-концерт вокального конкурса-фестиваля «Соло-01»
-
14:33
Жители Тракторозаводского района останутся без газа
-
14:30
С отдыхающих на российских здравницах начнут взимать курортный сбор
-
14:12
В Волжском 60-летняя женщина продавала пиво подросткам
-
14:10
Закон разрешит ВИЧ-инфицированным быть родителями
-
13:59
На майские праздники электрички будут работать в режиме «выходного дня»
-
13:51
"Бургер Кинг" зашифровал матерное послание своему конкуренту в новой рекламе
-
13:26
В Волгограде Аллею России откроют 9 мая
-
13:16
Наркодилеры получили 30 лет тюрьмы на троих
-
13:07
В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице
-
12:39
В Волгограде 18-летний парень ограбил газетный киоск
-
12:22
Урюпинская птицефабрика содержала кур в антисанитарии
-
12:21
"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима
-
12:09
В Волгограде мужчина украл сотовый телефон за 2 тысячи рублей
Самое читаемое
-
14:12
В Волжском 60-летняя женщина продавала пиво подросткам
-
13:16
Наркодилеры получили 30 лет тюрьмы на троих
-
13:07
В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице
-
12:39
В Волгограде 18-летний парень ограбил газетный киоск
-
12:22
Урюпинская птицефабрика содержала кур в антисанитарии
-
12:21
"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима
-
12:09
В Волгограде мужчина украл сотовый телефон за 2 тысячи рублей
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
Спасите Волгоград!!! Пока не слишком поздно... Гнать погаными мётлами этого "губернатора", пока он ... >>
-
Фашисты не смогли поставить нас на колени! А наше же правительство на раз, два поставило нас на колени ... >>
-
-
Бойцовский турнир во Фролово
-
Я знаю этого лысого с бородой в ринге)))). И Губогрей был >>
-
-
В Волгограде начали выдавать гуманитарную помощь
-
Всё, кончилась гум помощь >>
-
-
В Волгограде определили график отключения горячей воды
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
Волгоградцам одни неудобства и обдираловка денег, как можно заменить удобный единый маршут двумя ... >>
-
-
На севере Волгограда водитель иномарки сбил школьника "на зебре"
-
кто статьи пишет? по заказу? ребенка сбил гражданин при деньгах? зачем 12-летнего подростка ДНЕМ ... >>
-
-
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч на честную жизнь
-
у него родственники освобождаются >>
-
-
Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО
-
Куда спешите ? На тот свет ? Туда всегда учпеете-не опоздаете никогда... >>
-