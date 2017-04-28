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В Москве состоится гала-концерт вокального конкурса-фестиваля «Соло-01» Печать
28.04.2017 14:56

В Москве состоится гала-концерт вокального конкурса-фестиваля «Соло-01»

Завтра, 29 апреля, в парке «Кузьминки» состоится грандиозный гала-концерт вокального конкурса–фестиваля «Соло-01», посвященного Году гражданской обороны. Мероприятие приурочено ко Дню пожарной охраны.

В рамках гала-концерта выступят юные вокалисты, которые в течение месяца доказывали свое артистическое и вокальное мастерство на трех конкурсных этапах. Под руководством опытных наставников 38 молодых участников исполняли песни, посвященные подвигам Героев России, прославляющие нашу Родину, огромный труд спасателей и сотрудников МЧС. Творчество участников оценивали пять членов жюри, в состав которых вошли генеральный директор продюсерского центра, преподаватели высшей категории, лауреаты всероссийских международных конкурсов. В финал прошли лишь пятеро участников, именно они и выступят на гала-концерте «Соло-01». Однако конкурс еще продолжается, так как за неделю до концерта началось открытое голосование. Завтра со сцены будет озвучено имя победителя. Главный приз – песня от известного исполнителя, которую победитель запишет в профессиональной студии.

На концерте в качестве почетных гостей выступят вдова Героя России полковника Евгения Чернышева Марина Юрьевна, а также ветераны пожарной охраны. В рамках мероприятия состоится вручение пожарных премий «Мужество и милосердие», которых удостоились огнеборцы, спасшие от гибели животных. Эта премия была учреждена в 2017 году тремя крупными зоозащитными организациями России: «Зооправо», «Республика Друг» и ГБР «Зоозащита».

Кроме того, гости и участники концерта смогут принять участие во множестве развлечений: выставка современной пожарной техники и демонстрация работы уникального пожарного робота, выступление оркестра МЧС Москвы, конкурсы, викторины, пожарные эстафеты, мастер-классы и интерактивные площадки. Организаторы обещают, что интересно и взрослым, и детям. А в конце мероприятия всех пришедших ждет вкусное угощение - желающие смогут отведать настоящую полевую кашу.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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