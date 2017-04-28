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Волгоград вошел в ТОП-10 городов с самыми дешевыми квартирами Печать
28.04.2017 15:10

Волгоград вошел в ТОП-10 городов с самыми дешевыми квартирами

По данным федерального портала "Мир квартир" Волгоград занимает 10 место среди городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в городе-герое однокомнатную квартиру площадью 26 кв. метров можно приобрести за 960 тысяч рублей. В Новосибирске, Красноярске и Казани "однушка" стоит от 800 до 840 тысяч рублей. Чуть меньше стоят квартиры в Челябинске и Самаре. Там минимальная стоимость отдельного жилья составляет 600 тысяч и 650 тысяч рублей соответственно.

Самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге – 1,4 млн рублей и Москве – 2,4 млн рублей.

Аналитики изучали в первую очередь малогабаритные "однушки" и квартиры-студии, а также квартиры в новостройках на начальных этапах строительства.

По мнению экспертов, самые экономичные варианты покупки жилья по-прежнему следует "ловить" в новостройках на нулевой стадии готовности.

Надира Коннова

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