На производстве волгоградцы гибнут в ДТП и от падений с высоты



В 2016 году в регионе зарегистрировано 570 несчастных случаев на производстве, 19 из них со смертельным исходом. Об этом сообщает региональный Фонд социального страхования.

Чаще всего работники гибнут в результате ДТП. Так, в Волгоградской области зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом в результате аварий. Также, специалистами зафиксировано 4 смертельных случая из-за падения с высоты, в том числе в шахту лифта и 1 человек погиб от обрушения дерева.



Сообщается, что число страховых несчастных случаев за прошлый год сократилось относительно 2015 года, когда было зафиксировано 640 пострадавших. Помимо этого уменьшилось и число профзаболеваний.



Специалисты отмечают, что мужчины попадают в несчастные случаи в два раза чаще женщин. Также в группу риска входят работники со стажем меньше 4-х лет.

Производственные травмы часто случаются из-за игнорирования техники безопасности и нарушения ПДД.



Однако, выяснилось, что травмируются люди не только при производстве стали, химических веществ, монтаже металлических конструкций, но и при оказании скорой медицинской помощи, доставки почты и производстве кондитерских изделий. Так, в прошлом году в регионе 11 почтальонов и докторов, вызванных на дом, покусали собаки.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress