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На производстве волгоградцы гибнут в ДТП и от падений с высоты Печать
28.04.2017 15:19

На производстве волгоградцы гибнут в ДТП и от падений с высоты

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования опубликовали данные о несчастных случаях на производстве в Волгоградской области.


В 2016 году в регионе зарегистрировано 570 несчастных случаев на производстве, 19 из них со смертельным исходом. Об этом сообщает региональный Фонд социального страхования.

Чаще всего работники гибнут в результате ДТП. Так, в Волгоградской области зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом в результате аварий. Также, специалистами зафиксировано 4 смертельных случая из-за падения с высоты, в том числе в шахту лифта и 1 человек погиб от обрушения дерева.


Сообщается, что число страховых несчастных случаев за прошлый год сократилось относительно 2015 года, когда было зафиксировано 640 пострадавших. Помимо этого уменьшилось и число профзаболеваний.


Специалисты отмечают, что мужчины попадают в несчастные случаи в два раза чаще женщин. Также в группу риска входят работники со стажем меньше 4-х лет.
Производственные травмы часто случаются из-за игнорирования техники безопасности и нарушения ПДД.


Однако, выяснилось, что травмируются люди не только при производстве стали, химических веществ, монтаже металлических конструкций, но и при оказании скорой медицинской помощи, доставки почты и производстве кондитерских изделий. Так, в прошлом году в регионе 11 почтальонов и докторов, вызванных на дом, покусали собаки.


Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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