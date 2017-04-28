Инвалиду из Дубовки пришлось через суд добиваться положенной пенсии

Прокуратура Дубовского района провела проверку соблюдения законодательства в отношении социально-незащищенных граждан в одном из отделений Пенсионного фонда России в Дубовском районе. В ходе проверки в организации выявили нарушения.

Было установлено, что в феврале 2017 года в Пенсионный фонд с заявлением о получении страховой пенсии по инвалидности обратился местный житель.

В отделении все документы гражданина приняли, однако рассматривать их не поспешили. В результате по истечении положенного срока решение о пенсии так и не было принято.

По данному и ряду аналогичных фактов прокурор Дубовского района возбудил в отношении руководства учреждения административное производство. В итоге должностное лицо было оштрафовано.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress