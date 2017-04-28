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|Инвалиду из Дубовки пришлось через суд добиваться положенной пенсии
|28.04.2017 15:49
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Прокуратура Дубовского района провела проверку соблюдения законодательства в отношении социально-незащищенных граждан в одном из отделений Пенсионного фонда России в Дубовском районе. В ходе проверки в организации выявили нарушения.
Было установлено, что в феврале 2017 года в Пенсионный фонд с заявлением о получении страховой пенсии по инвалидности обратился местный житель.
В отделении все документы гражданина приняли, однако рассматривать их не поспешили. В результате по истечении положенного срока решение о пенсии так и не было принято.
По данному и ряду аналогичных фактов прокурор Дубовского района возбудил в отношении руководства учреждения административное производство. В итоге должностное лицо было оштрафовано.
Юлия Соболева
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